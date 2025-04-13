Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Bir tarafta yaz güneşi, diğer tarafta kar yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu(Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.