Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Bir tarafta yaz güneşi, diğer tarafta kar yağışı...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni hafta boyunca bir yandan yazı diğer yandan kışı yaşayacak. Bazı illerimizde hava sıcaklıkları hızla artacak, bazı illerimizde ise şiddetli kar yağışı bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu(Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.