Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Önce sıcaklar ve toz taşınımı ardından sağanak yağış var

Bugün ve yarın ( 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar ) Türkiye'nin geneli yine aşırı sıcakların etkisi altında kavrulacak. Hatta Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.