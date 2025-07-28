Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Önce sıcaklar ve toz taşınımı ardından sağanak yağış var
Günlerdir Türkiye'ye nefes aldırmayan kavurucu sıcaklar yeni haftanın ilk günlerinde de etkili olacak. Termometrelerde 40 derecelerin üstünün görülmesi beklenirken hafta ortası itibariyle dört gözle beklenen yağışlar etkili olacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye genelinde nefes aldırmayan kavurucu sıcaklar bu hafta ortası itibariyle yerini yağışlara bırakacak.
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Bugün ve yarın ( 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar ) Türkiye'nin geneli yine aşırı sıcakların etkisi altında kavrulacak. Hatta Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
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Ancak hava sıcaklıkları Çarşamba günü itibariyle Balkanlardan gelen yağışlı hava dalgası ile düşmeye başlayacak.
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