  4. Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor!

Türkiye genelinde geçen hafta başlayan pastırma yazı bu hafta batıdaki illerimizde yerini sağanak yağışlara bırakacak. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etse de batı illerimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! - Resim: 2

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! - Resim: 3

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! - Resim: 4

3 - 9 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları

