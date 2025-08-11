Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.