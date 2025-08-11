  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak!

Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya da kavurucu sıcakların etkisi altında başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak - Resim: 1

Son 55 yılın en sıcak Temmuz ayını geride bırakan Türkiye Ağustos ayında da sıcaktan bunalmaya devam edecek. 

1 / 11
Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9-15 Ağustos tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2 / 11
Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 / 11
Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak - Resim: 4

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 / 11