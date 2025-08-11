Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya da kavurucu sıcakların etkisi altında başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Son 55 yılın en sıcak Temmuz ayını geride bırakan Türkiye Ağustos ayında da sıcaktan bunalmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9-15 Ağustos tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.