Yeni haftanın hava durumu açıklandı... Soğuğa, yağışlara mola: Kış günü bahar geliyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle soğuk ve yağışlı kış havasına veda ediyor. Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritalarına göre soğuk ve yağışlı hava bugün itibariyle yerini kış güneşine bırakacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bugün kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalması beklenirken Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritaları incelendiğinde Türkiye yeni hafta boyunca yağışsız günler geçirecek...
Bu hafta kar yağışı beklenmezken, Salı gününden itibaren lodosun etkisiyle hava sıcaklıklarında 4-5 derecelik bir artış öngörülüyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar 15-16 dereceye kadar yükselirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı devam edecek.