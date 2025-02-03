Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Asıl kış işte şimdi geliyor...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye hasret kaldığı karlı kışa bu hafta sonunda kavuşacak. Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... 50 ilimiz için "beyaz" alarm verilirken, çok sayıda ilimizde okulların hafta içinde tatil edilmesi bekleniyor. Meteoroloji olumsuz hava koşulları için şimdiden uyarılarını yapmaya başladı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak soğuk ve yağışlı hava adım adım tüm Türkiye'ye yayılacak...
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Salı günü itibariyle hava bir anda soğuyacak ve tüm Türkiye kar örtüsüyle kaplanmaya başlayacak.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta boyunca hızla düşerek 6 ila 12 derece azalma gösterecek.