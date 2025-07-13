Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda yağmur var
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni hafta boyunca pek çok ilimiz kavurucu sıcakların etkisi altında olacak. Bazı illerimizde ise sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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13 - 19 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...
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13 Temmuz Pazar günü hava durumu tahmin haritası
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