Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yeni hafta boyunca bazı illerimiz kavurucu sıcaklar etkili olacak, bazı illerimizde ise sağanak yağışlar görülecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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15 - 21 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...
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15 Temmuz Salı günü hava durumu tahmin haritası
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