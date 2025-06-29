Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz için sağanak yağmur uyarısı
Günlerdir Türkiye'ye nefes aldırmayan sıcaklara mola... Hava sıcaklıkları bugün itibariyle çok sayıda ilimizi etkisi altına alacak yağışlarla birlikte azalacak. İşte yağış beklenen illerimiz ve haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.