Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.