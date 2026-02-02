Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.