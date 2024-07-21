Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni hafta bir yanda kavurucu sıcaklarla diğer yanda ise sağanak yağışlarla geçecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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22 - 28 Temmuz tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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