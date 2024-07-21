Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.