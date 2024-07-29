Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Riza ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.