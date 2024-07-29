Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni haftada 6 ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer illerimizde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Riza ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den beklenen sağanak yağışlar için "Yağışların; akşam ilk saatlerinde Riza ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.