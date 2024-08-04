Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenirken çok sayıda ilimiz için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Metoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.
1 / 11
Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
2 / 11
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 / 11
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
4 / 11