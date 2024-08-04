  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenirken çok sayıda ilimiz için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 1

Metoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.

1 / 11
Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 2

Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

2 / 11
Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 3

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 / 11
Yeni haftanın hava durumu belli oldu - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

4 / 11