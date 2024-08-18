Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada sıcak, yağmur, fırtına ve toz taşınımı bir arada olacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, geçecek 5 ilimiz için de yağmur uyarısı yapıldı.
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Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Ayrıca Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarların genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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