Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahmin raporlarını duyurdu. Buna göre yeni hafta tam bir sonbahar olarak geçecek. Pek çok ilimiz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Yağışların; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın da genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
9-15 Eylül tarihleri arası hava tahmin haritaları