Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Gök gürültülü sağanak ve yağmur alarmı verildi!
Meteoroloji'den alınan hava durumu raporuna göre Sakarya'dan Şanlıurfa'ya, İzmir'den Trabzon'a kadar 28 ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı sürprizi var. Sıcaklıkların artması beklense de yağışlar hafta boyunca devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz,, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.