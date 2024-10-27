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  4. Hazır mısınız ? Hava hızla ısınacak, pastırma yazı başlıyor!

Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava hızla ısınacak, pastırma yazı başlıyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla artacak. Uzmanlar pastırma yazının başlayacağı tarihi de açıkladı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava hızla ısınacak, pastırma yazı başlıyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava hızla ısınacak, pastırma yazı başlıyor - Resim: 2

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava hızla ısınacak, pastırma yazı başlıyor - Resim: 3

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava hızla ısınacak, pastırma yazı başlıyor - Resim: 4

Meteoroloji uzmanı Okan Bozkurt’un açıklamalarına göre, Kasım ayı için yapılan kar yağışı beklentilerinin aksine sıcak hava dalgası, halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinen dönemle yaşanacak.

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