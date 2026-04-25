Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar da kapıda!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu verilerine göre ülkemizin kuzey kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıksa da çok sayıda ilimizde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Baharın etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hem sıcaklık hem de kuvvetli yağış uyarıları bir arada geldi.
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, birçok bölgemizde sağanak yağışlar günlük yaşamı etkilemeye devam edecek.
Son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney-doğu hattında aralıklı yağmur bekleniyor.
