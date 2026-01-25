Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuyla birlikte yeni haftanın hava durumu da belli oldu. Hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu bölgemiz haricinde artmaya devam etse de çok sayıda ilimizde fırtına, sağanak yağmur ve kar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor.
Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.