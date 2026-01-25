Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.