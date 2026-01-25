  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor!

Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuyla birlikte yeni haftanın hava durumu da belli oldu. Hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu bölgemiz haricinde artmaya devam etse de çok sayıda ilimizde fırtına, sağanak yağmur ve kar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 / 13
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor - Resim: 2

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. 

2 / 13
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor - Resim: 3

Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 / 13
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artsa da, yağmur, kar ve fırtına geliyor - Resim: 4

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

4 / 13