Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Haziran ayı yağışlarla başlıyor!

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi için rüzgar ve yağış uyarısı bir arada geldi. Bölgenin kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülürken, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden esecek ve saatte 40-60 km hıza ulaşacak kuvvetli rüzgar (fırtına) etkili olacak. Yetkililer, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu bölgelerdeki vatandaşların çok daha dikkatli olmasını vurguluyor.