Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Haziran ayı yağışlarla başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda hızı 60 km'yi bulacak kuvvetli rüzgar (fırtına) uyarısı yapıldı. İç ve batı kesimlerde ise sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu değerlendirmeleriyle vatandaşları uyardı. Haber3.com olarak derlediğimiz güncel verilere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında artış gösterirken, Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli bölümlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli güneyli rüzgarların etkili olması bekleniyor ve vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapılıyor.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi için rüzgar ve yağış uyarısı bir arada geldi. Bölgenin kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülürken, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden esecek ve saatte 40-60 km hıza ulaşacak kuvvetli rüzgar (fırtına) etkili olacak. Yetkililer, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu bölgelerdeki vatandaşların çok daha dikkatli olmasını vurguluyor.
Hava sıcaklığının diğer bölgelerde önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin edilirken, yağışların özellikle öğleden sonra ve gece saatlerinde belirli noktalarda yoğunlaşması bekleniyor: