Yeni haftanın hava durumu belli oldu: İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni haftada soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. Pek çok ilimizde yağmur ve kar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.
Yağışların Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.