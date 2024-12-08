Yeni haftanın hava durumu belli oldu: İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Yağışların Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.