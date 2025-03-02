Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kışa veda edin, bahar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni hafta yine yağışlarla başlayacak. Ancak hava sıcaklıkları hızla artacak ve hafta ortası itibariyle yağışlar Türkiye'yi terk edecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2 - 8 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...