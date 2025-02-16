Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kuvveli kar yağışı geliyor; donacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ükemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.