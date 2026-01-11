Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kuvvetli kar yağışı Türkiye'yi beyaza bürüyecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle yeniden buz kesecek. Bugün pek çok ilimizde sağanak yağışlar görülürken akşam saatleri itibariyle kar yağışı adım adım tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.