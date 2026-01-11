Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kuvvetli kar yağışı Türkiye'yi beyaza bürüyecek

Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.