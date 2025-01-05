Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış, ardından yalancı bahar
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yeni haftayı "yalancı bahar" ile karşılayacak. Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritalarına göre soğuk ve yağışlı hava yarın itibariyle yerini kış güneşine bırakacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin bugün kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken 5 günlük hava durumu haritalarına göre yeni haftada güneş yeniden yüzünü gösterecek...