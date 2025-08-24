  1. Anasayfa
  4. Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklara veda edin, gök gürültülü sağanaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu tahminlerinde pek çok ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

24 - 30 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...

