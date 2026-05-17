Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yazı beklerken sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşüyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de ise fırtına uyarısı yapıldı. Uzmanlar sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesiyle birlikte kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak
Özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri için sel ve su baskını tehlikesine karşı acil uyarı yapıldı.
Kuvvetli Sağanak Beklenen Bölgeler
Beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece dikkatli olmasını vurguluyor
Doğu Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman, Siirt, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde de yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.