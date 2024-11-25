Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Soğuğa, kara devam...
Meteoroloji bir anda soğuyan ve aniden gelen kış sonrasında yeni haftanın hava durumu raporunu açıkladı. Yeni hafta da buz gibi bir kış havasıyla başlayacak. Ancak hafta ortası itibariyle hava sıcaklıkları aniden artacak ve güneş yeniden yüzünü gösterecek. İşte haritalarla yeni haftanın hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de, İstanbul ile birlikte birçok ilde etkili olacak kar yağışı için saat vererek uyarılarda bulundu.