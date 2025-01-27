Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sonbahar gibi bir kış haftasına hazır olun
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bu hafta Türkiye yağışsız bir hafta geçirecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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