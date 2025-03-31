Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlar devam edecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek olsa da yağışlar hafta boyunca sürecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
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1 - 7 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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1 Nisan Salı hava durumu tahmin haritaları
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