Yeni haftanın hava durumu: Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Salı akşamı itibariyle hava bir anda soğuyacak ve tüm Türkiye kar örtüsüyle kaplanacak...