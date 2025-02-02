Yeni haftanın hava durumu: Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak
Yeni haftanın Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre Türkiye yalancı bahara veda edecek. Hafta ortasından itibaren tüm Türkiye karlar altında kalacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminleri belli oldu. Yeni haftanın hava durumu raporuna göre uzun süredir yalancı baharın etkisi altında olan Türkiye yeni haftada hasret kaldığı kara kavuşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Salı akşamı itibariyle hava bir anda soğuyacak ve tüm Türkiye kar örtüsüyle kaplanacak...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...