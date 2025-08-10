Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Nefes aldırmayan eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu'na göre Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 dereceyken, 2025 Temmuz ayında 1,9 derecelik artışla 26,9 dereceye yükseldiği ve böylece Temmuz ayının son 55 yılın en sıcak Temmuz ayı olduğu açıklanmıştı.