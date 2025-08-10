Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Nefes aldırmayan eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya da kavurucu sıcakların etkisi altında başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu'na göre Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 dereceyken, 2025 Temmuz ayında 1,9 derecelik artışla 26,9 dereceye yükseldiği ve böylece Temmuz ayının son 55 yılın en sıcak Temmuz ayı olduğu açıklanmıştı.
Temmuz ayında son 55 yılın Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada da Türkiye'nin aşırı sıcaklıkların etkisi altında olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9-15 Ağustos tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava sıcaklıklarının güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.