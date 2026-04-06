Yeni haftanın hava durumu raporunda sağanak alarmı verildi; bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre yeni haftada Aydın'dan Muğla'ya, Konya'dan Diyarbakır'a kadar onlarca ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bahar yağmurları kapıyı çalarken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. İşte il il hava durumu tahmini ve uzmanların kritik uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.