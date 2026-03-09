Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.