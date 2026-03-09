Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor
Meteoroloji Türkiye genelinde hafta boyunca etkili olacak hava durumu raporunu paylaştı. Doğu kesimlerde yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakırken, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında sıcaklıklar bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1 / 13
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
2 / 13
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.
3 / 13
Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek.
4 / 13