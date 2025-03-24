Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı?

İtalyan araştırmacılar, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Giza Piramitleri’nin altında yaklaşık bin 220 metre derinliğe kadar uzanan ve piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettiklerini duyurdu.