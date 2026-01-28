Yeni yağışlı ve fırtınalı hava sistemi geliyor: 20 ilde sarı alarm!

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; Trakya kesiminde kuvvetli (21-50 kilo/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde 29 Ocak Perşembe gününden itibaren beklendiği bildirildi. Yağışlarla birlikte Edirne'nin güney kesimlerinde (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) rüzgarın şiddetinin 80 kilometre/saate çıkabileceği ifade edildi.