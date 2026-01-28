Yeni yağışlı ve fırtınalı hava sistemi geliyor: 20 ilde sarı alarm!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Trakya'da yarın itibariyle kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Ege'nin kuzeyinde de rüzgarın hızının 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yarın için 20 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; Trakya kesiminde kuvvetli (21-50 kilo/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde 29 Ocak Perşembe gününden itibaren beklendiği bildirildi. Yağışlarla birlikte Edirne'nin güney kesimlerinde (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) rüzgarın şiddetinin 80 kilometre/saate çıkabileceği ifade edildi.
EGE'NİN KUZEYİ İÇİN FIRTINA UYARISI
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nin batısında rüzgarın 29 Ocak Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yanında fırtına kaynaklı çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.
20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak Perşembe günü kuvvetli yağış ve fırtına beklenen 20 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karaman, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.