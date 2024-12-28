Yerli turistin yılbaşı tatili rotası belli oldu: Pistte iğne atsan yere düşmez

Yılbaşı gecesi için özel eğlenceler düzenleyecek otellere ilişkin konuşan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Bolu'da bulunan oteller yüzde 100 doldu. Otellere yoğun bir ilgi var. Bolu merkez ile Abant bölgesindeki otellerin doluluk oranı gayet iyi. Gecelik fiyatlar, 7-8 bin TL'den başlayarak 20 bin TL'ye kadar gidiyor. En önemli yerlerden bir tanesi, Kartalkaya Kayak Merkezi. Kayak merkezindeki doluluk oranı da yüzde 80 seviyesinde. Kar kalınlığı da 1 metre civarında. Oteller tüm hazırlıklarını yaptı ve misafirlerini bekliyorlar" dedi. (DHA)