Yerli ve milli gücümüz İRADE İstanbul ve Adana'da devrede

Bakan Uraloğlu, hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan; otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda basit bir şekilde gösteren İRADE’nin hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez olduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE; kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)