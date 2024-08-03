Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 62 TL
Mersin'de Antep fıstığı hasadına başlandı. Antep fıstığının kilosu 62 TL'den alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Mersin’in Mut ilçesinde başlatılan gelir getirici tür ağaçlandırmaları çerçevesinde 6 yıl önce dağıtımı yapılan Antep fıstığı ağaçları ilk ürünlerini verdi.
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Mut Orman İşletme Müdürlüğü Alahan İşletme Şefliği sınırlarındaki Geçimli Mahallesi’nde, gelir getirici tür ağaçlandırma sahalarında Antep fıstığı hasadı başladı.
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Bu yıl köyde 7 bin 730 dekar alanda 300 ton ürün beklenirken fıstığın kilosu çiğ hali ile 62 TL olarak belirlendi.
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Antep fıstığı üretimine başladıklarını kaydeden Geçimli Mahalle Muhtarı Soner Kocatürk, “İlk hasat 62 liradan alıcı buldu. Her yıl hasat daha da artacak ve fiyatların da daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.
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