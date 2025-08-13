''Yeşil altın''da zorlu mesai başladı: Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL!

Zor şartlar altında çalışılıyor, saatlik ücreti 4 bin 500 TL

Zorlu çalışma şartları olan ve her yıl ortalama 2 ay kadar, iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren, diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular bu yıl ise mahsulün az olması nedeniyle yaklaşık 3 hafta çalışacaklarını belirtiyor. Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen yıl 3 bin 500 TL olan saatlik çalışma ücretlerini bu yıl 4 bin 500 TL olarak belirlediklerini belirtiyor.