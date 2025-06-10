Yeşil, mavi ve beyaz bir arada: Türkiye'nin Maldivleri görenleri hayran bırakıyor
Yeşil, mavi ve beyaz renklerinin buluştuğu Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Atatürk Barajı, görenleri hayran bırakıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Atatürk Barajı'nda ki adalar, yarım adalar ve bembeyaz kıyıların hayran bırakan güzelliği dron kamerasıyla gözler önüne seriliyor.
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Mavi, yeşil ve beyazın muhteşem uyumunun yansıdığı kamera görüntülerinde, suyla toprağın buluşması adeta resmediliyor. Adalarda açan çiçekler ise görsel bir şölen sunuyor.
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Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı'nda Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor.
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Atatürk Barajı 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye´nin en büyük üçüncü gölü olup, uzunluğu 180 kilometre ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküptür.
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