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  4. Yeşil, mavi ve beyaz bir arada: Türkiye'nin Maldivleri görenleri hayran bırakıyor

Yeşil, mavi ve beyaz bir arada: Türkiye'nin Maldivleri görenleri hayran bırakıyor

Yeşil, mavi ve beyaz renklerinin buluştuğu Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Atatürk Barajı, görenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA
Yeşil, mavi ve beyaz bir arada: Türkiye'nin Maldivleri görenleri hayran bırakıyor - Resim: 1

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Atatürk Barajı'nda ki adalar, yarım adalar ve bembeyaz kıyıların hayran bırakan güzelliği dron kamerasıyla gözler önüne seriliyor.

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Yeşil, mavi ve beyaz bir arada: Türkiye'nin Maldivleri görenleri hayran bırakıyor - Resim: 2

Mavi, yeşil ve beyazın muhteşem uyumunun yansıdığı kamera görüntülerinde, suyla toprağın buluşması adeta resmediliyor. Adalarda açan çiçekler ise görsel bir şölen sunuyor.

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Yeşil, mavi ve beyaz bir arada: Türkiye'nin Maldivleri görenleri hayran bırakıyor - Resim: 3

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı'nda Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor.

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Yeşil, mavi ve beyaz bir arada: Türkiye'nin Maldivleri görenleri hayran bırakıyor - Resim: 4

Atatürk Barajı 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye´nin en büyük üçüncü gölü olup, uzunluğu 180 kilometre ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküptür.

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