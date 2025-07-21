Yeşil ve mavinin buluştuğu ''sakin kent'' tatilci akınına uğradı

Sessiz, sakin ve huzurlu bir tatil

Çam ormanlarının içinde, Gökova Körfezi'ni yukarıdan gören hakim bir noktada konumlanan kamp alanı, doğayla baş başa, sessiz ve sakin bir tatil arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Başlangıçta sadece çadır kampı olarak hizmet veren alan, bungalov ve ahşap evlerle birlikte daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.

Karavan, çadır, taş ev

Denize yürüme mesafesinde bulunan kamp, özellikle kalabalıktan uzak, huzurlu ve doğa ile iç içe bir tatil geçirmek isteyen tatilcilerin son yıllarda en çok tercih ettiği kamp alanlarından biri haline geldi. Alternatif kamp seçeneklerinin yer aldığı Akyaka Gökova Konaklamalı orman kampında ister küçük ve büyük boy çadır, ister karavan, isterseniz taş evlerde tatil imkanı sunuluyor.