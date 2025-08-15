Yeteneğini 65 yaşında keşfeden Fatma teyze görenleri şaşırttı

Onat, "Resim yapmaya hep hevesim vardı, çok seviyordum. Evde kara kalem çalışmalar yapıyordum ama ötesi yoktu. Hiç eğitim de alamadım. Ben bu kadar güzel resim yapabileceğimi pek tasarruf edemiyordum. Ama buraya geldikten sonra hızlandım. Çünkü hocam hızlı gösterdi, her an yanımda oldu. Eksiklerimi tamamladım ve çok mutlu oldum. Ötelenmekten öne çıkmaya çalıştım. Müdürümüz Elif Baştürk ve arkadaşlarım da yardımcı oldu. Her insanın bir sanat dalıyla ilgisi vardır. Önemli olan bunu öne çıkarmak. Ben ileride sergi açmayı düşünüyorum. Yalnız ve yaşlı olan bayanlara da örnek olmak istiyorum. Çünkü resim bir terapidir ve yaşama sevincidir" dedi.