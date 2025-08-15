Yeteneğini 65 yaşında keşfeden Fatma teyze görenleri şaşırttı
Niğde'de açılan ücretsiz sanat kursu yetenekleri gün yüzüne çıkarırken, 65 yaşındaki Fatma teyze de resim yeteneğini sanat kursunda keşfetti...
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan ücretsiz sanat kursu her yaş grubundan katılımcıya resim, kara kalem, ebru ve seramik boyama alanlarında eğitim vererek sanata ilgi duyan vatandaşlara yeni ufuklar açıyor.
Kursa katılanlar, farklı tekniklerle yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurken, 65 yaşındaki Fatma Onat keşfettiği resim yeteneğiyle kursun ilgi odağı oldu. Kara kalem çalışmaya yıllar önce kendi çabasıyla başladığını belirten Fatma Onat, aldığı eğitim sonrası yeteneğini daha da geliştirdiğini söyledi.
Onat, "Resim yapmaya hep hevesim vardı, çok seviyordum. Evde kara kalem çalışmalar yapıyordum ama ötesi yoktu. Hiç eğitim de alamadım. Ben bu kadar güzel resim yapabileceğimi pek tasarruf edemiyordum. Ama buraya geldikten sonra hızlandım. Çünkü hocam hızlı gösterdi, her an yanımda oldu. Eksiklerimi tamamladım ve çok mutlu oldum. Ötelenmekten öne çıkmaya çalıştım. Müdürümüz Elif Baştürk ve arkadaşlarım da yardımcı oldu. Her insanın bir sanat dalıyla ilgisi vardır. Önemli olan bunu öne çıkarmak. Ben ileride sergi açmayı düşünüyorum. Yalnız ve yaşlı olan bayanlara da örnek olmak istiyorum. Çünkü resim bir terapidir ve yaşama sevincidir" dedi.
Kurs eğitmeni Çağlar Sefa Soyer ise kurs kapsamında ebru, kara kalem, seramik boyama gibi birçok çalışmanın yapıldığını belirterek, "Açılan bu kursun Niğde için oldukça anlamlı ve özel olduğunu düşünüyorum. Ücretsiz olması dolayısıyla farklı yaş gruplarından katılımcılarımız var. Sıfırdan başlayan öğrencilerimiz de belli bir yeteneğe sahip olanlar da bulunuyor. Fatma teyzemiz sınıfın gözdesi, yaşın sanata engel olmadığının en güzel örneklerinden biri. Resim sevgiyle ve istekle yapılabilecek bir uğraş. Kursumuza katılmak isteyenler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilirler. Her yaş grubundan katılımcı kabul ediyoruz" diye konuştu.