Yıkımı yapılacak binada yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu
Hatay Kırıkhan’da yürekleri ağza getiren anlar... Yıkımı yapılacak 5 katlı ağır hasarlı binanın en üst katında mahsur kalan bir köpek, bölgedeki hayvanseverlerin dikkatinden kaçmadı. Hayvansever İbrahim Göçer, merdivenleri çökmüş, her an yıkılma tehlikesi olan binaya dalarak mahsur kalan köpeği kurtarmayı başardı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, bugün eşine az rastlanır bir cesaret örneğine sahne oldu. Depremlerden bu yana ağır hasarlı binaların sığınak haline geldiği kentte, bir binanın 5. katında mahsur kalan köpek için adeta seferberlik ilan edildi.
Bölgedeki yıkım işlemlerini takip eden vatandaşların 5 katlı binanın en üst katında bir köpeğin olduğunu fark etmesi üzerine durum hayvanseverlere bildirildi. Özellikle yağmurlu ve dondurucu soğuklarda korunmak amacıyla binalara sığınan ancak aşağı inemeyen hayvanların yardımına koşan 34 yaşındaki İbrahim Göçer, ihbarı alır almaz harekete geçti.
Binanın merdivenlerinin büyük ölçüde yıkılmış olmasına rağmen korkusuzca yukarı çıkan Göçer, köpeği 5. katta bitkin halde buldu. O anları anlatan Göçer, "Binaya çıktık, merdivenler çok yıkılmıştı. Köpeği bir şekilde aldık, aşağıya indirdik. Allah'a dua ederek girdim. Kırıkhan'da bunu çok yaşıyoruz, hayvanlar soğuktan korunmak için giriyor ama aşağı inemeyince aç ve susuz kalıyorlar" dedi.
Gönüllü bir vatandaşın da desteğiyle güvenli bir şekilde aşağı indirilen köpek, çevredekilerin duaları ve alkışları eşliğinde kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan ve gerekli tedavisi tamamlanan can dostumuz, tekrar serbest bırakıldı. Hatay genelinde benzer durumların sıkça yaşandığını belirten yetkililer, vatandaşları ağır hasarlı binalara girerken dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İbrahim Göçer’in bu özverili hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.