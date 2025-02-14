Yıl 2025, yer Türkiye! Bir kez daha ''başkaları yüzünden'' utandık...

Yazıyı asan kişinin çok doğru bir iş yaptığını ifade eden mahalle sakini Yusuf Emir, "Bu mahallenin insanıyım. Yazıyı asan kişi çok iyi bir şey yapmış. Aslında bizim insanımız böyle tepki vermez ama bu durum bir tepkinin dışarıya vurmasıdır. Bizim her yaptığımız işin doğru olmadığı ve çöplerimizi de sağa sola attığımız için vatandaş da böyle bir tepki göstermiş. Çok normal bir şey. Ben ayıların daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Bu toplum iyi şeyleri hak ediyor" diye konuştu.