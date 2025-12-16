Yılan balıkları Tam 7 bin kilometre kat ederek Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı

Yılan balıkları üremek için 7 bin kilometre yol kat ederek Meksika Sargasso Körfezi'ne gittiklerinin bilindiğini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık "Yılan balıkları acı veya tatlı sularda yaşayabilir. Bafa Gölü’nde yoğun olarak bulunur. Ancak üremek için 7 bin km. yol kat ederek Sargasso Denizi'ne gidip burada yumurtladıktan sonra ergin yılan balıkları ölür. Yavruları Akdeniz sularına girerek, Büyük Menderes Nehri vasıtasıyla Bafa Gölü'ne gelir. Yılan balıklarının bu ilginç hayat hikayesi kadar olağanüstü dayanıklılığı, hücresel savunma mekanizmaları ve çevresel adaptasyon gücüyle de ilginç ve muhteşemdir. Yaşam döngüsü Meksika Körfezi’nde başlayan yılan balıkları, Atlas Okyanusu’nu aşarak Avrupa iç sularına ve Ege havzasına ulaşıyor. Yaklaşık 7 bin kilometreyi bulan bu uzun göç süreci boyunca karşılaşılan sıcaklık değişimleri, tuzluluk oranları, patojenler ve yoğun çevresel stres faktörlerine rağmen hayatta kalabilmeleri, uzmanlara göre yılan balığını doğadaki en güçlü biyolojik savunma örneklerinden biri haline getiriyor. Bu olağanüstü biyolojik dayanıklılık, son yıllarda yürütülen bilimsel araştırmalarda yeni nesil biyolojik savunma sistemleri için stratejik bir esin kaynağı olarak değerlendiriliyor" dedi.