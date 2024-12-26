Yılbaşı gecesinin hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye 2024'e yağışlarla veda edecek. Pek çok ilimiz için yağmur ve kar alarmı verildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
26 Aralık - 1 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları