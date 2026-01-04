Yıldız Göleti tamamen buz tuttu
Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Kaynak: DHA
Kentte 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
1 / 8
Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
2 / 8
Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunan gölet, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)
3 / 8
4 / 8