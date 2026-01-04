  1. Anasayfa
Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kaynak: DHA
Yıldız Göleti tamamen buz tuttu - Resim: 1

Kentte 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. 

Yıldız Göleti tamamen buz tuttu - Resim: 2

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. 

Yıldız Göleti tamamen buz tuttu - Resim: 3

Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunan gölet, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)

Yıldız Göleti tamamen buz tuttu - Resim: 4
