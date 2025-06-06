Yıllardır devam eden bayram geleneği: Onbinlerce kişi saatlerce kuyrukta bekledi

Beldede bayramlaşma törenlerinin yaklaşık 90 yıldır bu şekilde yapıldığını belirten Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Selanik’ten nüfus mübadelesiyle Küplü’ye gelen atalarımızın yaptığı ve geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenini bu yıl da yapıyoruz. Biz de bu geleneği elimizden geldiğince devam ettiriyoruz. Bayram namazından sonra beldenin bütün erkekleri mezarlığa gelir, önce hayatını kaybeden yakınlarına dua ederler. Sonra da en yaşlılarının ve hacılarının sıraya geçmesiyle bayramlaşma başlar" dedi.