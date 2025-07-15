Yılların sarrafı açıkladı: Altında doğru yatırım hangisi: Gram mı, çeyrek mi, tam mı yoksa...
Evlilik sezonu açılmışken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın için bu sefer kritik yatırım tavsiyesi uzun yıllardır sarraflık yapan bir isimden geldi.
Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, yeni evlenecek çiftlere yüksek faiz oranlarını örnek göstererek kredi çekerek altın almamalarını tavsiye ederek altıkları mücevherat değer kaybı yaşamamak için burma bilezikten vazgeçmemelerini söyledi.
Evlenecek çiftlerin heyecanla beklediği yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sayılarında gözle görülür artışlar yaşanmaya devam ediyor. Düğün öncesi evlenecek çiftleri en çok düşündürense düğünde takılacak olan altınlar oluyor.
Düğünde altın takmak için kredi çeken çiftlere yüksek faiz oranlarını örnek gösteren Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, altın alımının ekonomik şartların elverişli olduğu seviyede yapılması gerektiğinin doğru olacağını söyledi.
Yılların deneyimiyle yeni evlenecek çiftlere altın alımında tavsiyede bulunan sarraf Güney, burma bileziğin işçiliğinin az olduğunu ifade ederek değer kaybının burma bilezik alımında en az olacağını söyledi.